Fibercop ha pubblicato la sua prima rendicontazione ESG, illustrando le iniziative adottate per ridurre le emissioni e raggiungere gli obiettivi di Net Zero. Il documento dettaglia le azioni intraprese dall’azienda per promuovere la sostenibilità ambientale, coinvolgendo anche le persone e le comunità locali. Questa pubblicazione rappresenta un passo importante nel percorso dell’azienda verso pratiche più responsabili e trasparenti.

Fibercop mette nero su bianco la propria strategia sulla sostenibilità, pubblicando la sua prima rendicontazione Esg. Il documento delinea obiettivi, risultati e linee di sviluppo con cui l’azienda intende accompagnare la realizzazione della rete di nuova generazione, con un orizzonte di lungo periodo per cittadini, imprese e territori. Per la società controllata dal fondo americano Kkr, partecipata dal Tesoro e da F2i e che nel 2024 ha acquistato da Tim la rete primaria e secondaria, il percorso di sostenibilità dell’azienda si fonda su tre pilastri, ovvero Planet, People e Prosperity, che orientano in modo coerente e integrato l’impegno ambientale, sociale e di governance.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Emissioni, Net Zero e persone. Il senso di Fibercop per la sostenibilità

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