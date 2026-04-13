Emergenza educativa il docente Vassalluzzo | L’adulto perde credibilità quando offre di sé un’immagine demenziale online

Un insegnante ha commentato come la credibilità degli adulti possa diminuire quando si mostrano in modo ridicolo o imbarazzante sui social media. Questa riflessione è stata riportata dall'agenzia ANSA e riguarda il comportamento dei docenti nel mondo digitale. L'insegnante, anche autore di un romanzo, ha espresso le sue considerazioni sul tema dell'immagine pubblica degli adulti online e delle conseguenze che può avere sulla percezione dei giovani.