Emergenza educativa il docente Vassalluzzo | L’adulto perde credibilità quando offre di sé un’immagine demenziale online
Un insegnante ha commentato come la credibilità degli adulti possa diminuire quando si mostrano in modo ridicolo o imbarazzante sui social media. Questa riflessione è stata riportata dall'agenzia ANSA e riguarda il comportamento dei docenti nel mondo digitale. L'insegnante, anche autore di un romanzo, ha espresso le sue considerazioni sul tema dell'immagine pubblica degli adulti online e delle conseguenze che può avere sulla percezione dei giovani.
L'agenzia ANSA riporta un'attenta riflessione di Alfredo Vassalluzzo, insegnante e autore del romanzo Gargoyle. Lo scrittore analizza l'effetto delle piattaforme digitali sui giovani, notando come lo schermo stia cancellando il confine con la vita vera. Le aule si trasformano così in scenari di una profonda crisi educativa, dove i rapporti umani perdono spessore. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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