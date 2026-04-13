Elisoccorso a Ferrara pochi viaggi ma interventi lunghi | i dati dei minuti in volo
A Ferrara, l’elisoccorso ha effettuato un numero limitato di voli, ma ogni intervento è durato spesso molte ore. I dati sul tempo di utilizzo mostrano che, nonostante le poche missioni, le ore complessive di volo sono significative. Questo rapporto si basa sulle statistiche relative ai casi di recupero di feriti nella provincia, con un focus sul tempo impiegato per ogni intervento.
Poche missioni, ma molte ore di volo. E’ il dato che emerge dal rapporto sul tempo di utilizzo (e il numero di casi) dell’elisoccorso, per il recupero di feriti nella provincia di Ferrara. Dati in controtendenza con altre realtà dell’Emilia Romagna, impegnate magari in un maggior numero di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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