Eliot e il calcio aprile è davvero il mese più crudele

Aprile porta con sé un clima di incertezza e spesso si associa a momenti difficili per molti. La frase di un secolo fa di un celebre poeta richiama l’idea che questo mese possa essere particolarmente duro, anche se si tratta di un verso noto e spesso citato. Le stagioni cambiano, ma aprile resta legato a sensazioni di transizione e sfide, che si riflettono anche in ambiti come lo sport e la vita quotidiana.

IL PUNTO. Aprile è il più crudele dei mesi, sentenziava un secolo fa Thomas Stearns Eliot nel suo poema più famoso, conosciuto in Italia come «La terra desolata». Considerazione che può essere opinabile osservando il calendario della natura, ma che rimbomba austera se la si adotta a parametro delle stagioni del calcio nonché (come fece Eliot) di quelle dell’animo umano. Prendiamo l’Atalanta, cui le tre settimane effettive di questo mese (da lunedì 6 a lunedì 27) riservano due partite fuori casa da vincere senza se e senza ma (Lecce e Cagliari) solo per tenere viva la speranza; due scontri diretti di campionato (Juve e Roma) da dentro o fuori virtuale; un terzo scontro diretto in Coppa Italia (Lazio) da dentro o fuori reale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Eliot e il calcio, aprile è davvero il mese più crudele We’ Benevento, Santamaria: “Orgoglioso dei ragazzi. Il calcio a volte è crudele”Tempo di lettura: 4 minutiUna stagione da incorniciare, chiusa con l’amaro in bocca ma con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di importante. Leggi anche: Conferenza stampa Hiljemark pre Pisa Bologna: «Abbiamo 3 assenze, il calcio sa essere anche crudele. Mi ero arrabbiato per un motivo»