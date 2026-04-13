Elezioni Ungheria von der Leyen | Ue più forte ora subito voto a maggioranza qualificata – Il video

Durante una conferenza stampa a Bruxelles, una rappresentante dell’Unione Europea ha dichiarato che l’Europa si può considerare ungherese senza alcun dubbio. La stessa ha annunciato che, in seguito alle recenti elezioni in Ungheria, si procederà con l’adozione di decisioni a maggioranza qualificata. La dichiarazione è arrivata il 13 aprile 2026, evidenziando un cambiamento nelle modalità di voto all’interno dell’Unione.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 aprile 2026 “Vorrei dire che oggi l’Europa è ungherese senza alcun dubbio. Il popolo ungherese ha parlato e ha rivendicato il proprio percorso europeo. È una vittoria per le libertà fondamentali e voglio davvero dire al popolo ungherese che lo avete fatto ancora una volta, contro ogni previsione, come avete fatto nel 1956 quando vi siete opposti coraggiosamente. Come hai fatto nel 1981, 1989, quando sei stato il primo a tagliare il filo spinato che divideva il nostro continente. Quindi con questo risultato la nostra unione è più forte. La nostra unione è più unita, ieri è stata una serata eccezionale. Naturalmente inizieremo a lavorare con il governo il prima possibile sugli argomenti da voi menzionati e molto altro ancora per compiere progressi rapidi e attesi a beneficio del popolo ungherese.🔗 Leggi su Open.online

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