In Ungheria si sono svolte le elezioni con una partecipazione record che indica un forte coinvolgimento degli elettori nel processo democratico. La coalizione guidata da un partito di governo ha ottenuto la vittoria, consolidando la sua posizione politica. L’affluenza alle urne ha raggiunto livelli mai visti prima, dimostrando che il sistema democratico nel paese rimane attivo e partecipato, contrariamente a quanto si può pensare in alcuni ambiti.

Affluenza ai massimi storici, segno che in Ungheria, a differenza di certa narrativa, la democrazia è ancora viva e vegeta. Bruxelles ha fatto pressioni per determinare l’esito del voto e l’opposizione ha saputo accreditarsi bene con la lobby europea. Di sicuro, a dispetto della montagna di falsità raccontate in questi anni da media e politici, il popolo ungherese non ha perso dimestichezza nei riguardi della democrazia. Nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima che le urne chiudessero, l’affluenza si era stabilizzata attorno al 77,8%, percentuale che qui in Italia possiamo solo sognarci e che in terra magiara non era così alta dal 1990, cioè dai primi vagiti democratici dopo la caduta del regime comunista.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Elezioni Ungheria, vince Magyar. Per l’Ue c’è poco da esultare

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