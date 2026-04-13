Alle elezioni in Ungheria, l’opposizione guidata da Peter Magyar ha ottenuto la vittoria, mentre Viktor Orbán, primo ministro uscente, ha concluso i suoi 16 anni di governo con una netta sconfitta. La vittoria dell’opposizione segna un cambiamento di fronte politico nel paese, e il nuovo leader ha annunciato l’intenzione di avviare riforme. Orbán non ha commentato pubblicamente i risultati.

Alle elezioni in Ungheria vince l’opposizione guidata da Peter Magyar. Netta sconfitta del primo ministro uscente Viktor Orbán, che termina i suoi 16 anni di governo. Le elezioni generali in Ungheria si sono concluse con un risultato che segna un cambio di rotta nel ciclo politico dopo oltre un decennio di egemonia di Viktor Orbán. Il partito dell’opposizione TISZA, guidato da Peter Magyar, si è affermato come il vincitore indiscusso, ottenendo il 53,53% dei voti e 137 seggi. La colazione di governo Fidesz-KDNP, guidata da Orbán, ha invece ottenuto il 37,84% dei voti e 55 seggi. Infine, la formazione Mi Hazánk ha ottenuto il 5,96% dei voti e 7 seggi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Elezioni Ungheria: sconfitta per Orbán, Magyar promette riforme

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