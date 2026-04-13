Dopo le recenti elezioni in Ungheria, il giornalista Tommaso Cerno ha commentato l’esito della vittoria di tre forze di destra. Nel suo intervento, ha criticato l’atteggiamento di alcuni esponenti della sinistra, in particolare di Ilaria Salis, e ha espresso la sua opinione sulla reazione di esultanza che ha seguito il risultato elettorale. La discussione si concentra sulle dinamiche politiche e sui commenti pubblici dei protagonisti coinvolti.

Tommaso Cerno ha attaccato Ilaria Salis, che aveva esultato per la sconfitta di Orban nelle elezioni in Ungheria. Nella sua trasmissione “2 di picche”, il giornalista ha preso di mira la parlamentare europea e l’intera sinistra italiana, spiegando che in realtà le elezioni ungheresi sono state un trionfo della destra populista. Elezioni in Ungheria, Cerno attacca Salis Le parole di Tommaso Cerno dopo il voto ungherese Salis: “La sinistra non ha vinto in Ungheria” L’esultanza della sinistra italiana per l’esito delle elezioni in Ungheria Elezioni in Ungheria, Cerno attacca Salis A scatenare l’intervento di Tommaso Cerno è stato un post di Ilaria Salis.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elezioni Ungheria, Cerno attacca Ilaria Salis e la sinistra dopo il ko di Orban: "Hanno vinto tre destre"

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