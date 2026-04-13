Elezioni provinciali il centrodestra unito presenta la candidatura a presidente di Aliberti

Questa mattina, presso gli uffici della Provincia di Salerno, i rappresentanti del centrodestra hanno consegnato i documenti per la candidatura a presidente provinciale di Pasquale Aliberti, attuale sindaco di Scafati e esponente di Forza Italia. La coalizione si presenta compatta alla prossima tornata elettorale, con l’obiettivo di concorrere per la guida dell’ente provinciale. Nessun’altra candidatura è stata annunciata finora.

Questa mattina, presso gli uffici della Provincia di Salerno, i vertici provinciali del centrodestra hanno presentato la documentazione necessaria per la presentazione della candidatura a presidente di Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati ed esponente di Forza Italia. Presenti il deputato e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni provinciali, Fratelli d’Italia sostiene la candidatura a presidente di Aliberti (FI)Fratelli d’Italia sceglie ancora una volta la strada dell’unità annunciando il sostegno alla candidatura del sindaco di Scafati e consigliere... Elezioni Cosenza: nessuna candidatura ufficiale presenta i listini per le elezioni provincialiAl via del processo elettorale per il nuovo presidente della Provincia di Cosenza, previsto per l’8 marzo, si apre un momento delicato: **non esiste...