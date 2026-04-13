Elezioni provinciali di Salerno | al via il deposito delle candidature per la presidenza
Da lunedì 13 aprile a martedì 14 aprile, gli uffici elettorali di Palazzo Sant’Agostino sono aperti per il deposito delle candidature alla presidenza della Provincia di Salerno. Per presentare la propria candidatura, i candidati devono raccogliere almeno 300 firme tra sindaci e consiglieri comunali. La procedura riguarda esclusivamente chi desidera concorrere alla carica di presidente provinciale in vista delle prossime elezioni.
Sono necessarie 300 firme di sindaci e di consiglieri comunali per il deposito della candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Salerno: da oggi (lunedì 13 aprile) a domani (martedì 14 aprile) gli uffici elettorali di Palazzo Sant’Agostino resteranno aperti per ricevere, con ogni.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Elezioni provinciali, il centrodestra candida Carnevale alla presidenzaÈ Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, il candidato alla presidenza della Provincia di Latina, per il centrodestra unito.
Elezioni provinciali, il centrodestra si comptta e candida Carnevale alla presidenzaÈ Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, il candidato alla presidenza della Provincia di Latina, per il centrodestra unito.