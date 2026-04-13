Elezioni a Faenza Miccoli attacca il Pai Po | Non risolve problemi e introduce pesanti vincoli urbanistici

Nelle recenti elezioni a Faenza, il candidato sindaco Claudio Miccoli, sostenuto da Lega e Forza Italia, ha criticato la variante approvata al Pai Po, il Piano per l'assetto idrogeologico del fiume Po. Miccoli ha dichiarato che il provvedimento non risolve i problemi esistenti e introduce vincoli urbanistici significativi. La pubblicazione della variante da parte dell’Autorità di bacino distrettuale ha suscitato reazioni contrastanti tra i candidati in corsa per la guida della città.

Dopo l’approvazione e la pubblicazione della variante al Pai Po (Piano per l'assetto idrogeologico del fiume Po) da parte dell’Autorità di bacino distrettuale, il candidato sindaco di Faenza Claudio Miccoli, sostenuto da Lega e Forza Italia, ha espresso il proprio “totale dissenso”.Il candidato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Elezioni a Faenza, Miccoli: "Variante Pai-Po costosissima e scollegata dalle reali esigenze del territorio"Claudio Miccoli, candidato sindaco a Faenza, esprime “piena e convinta sintonia” con la posizione di Coldiretti in merito alla variante al Pai-Po... ARC Raiders, la nuova patch risolve i glitch di Stella Montis e risolve altri problemiEmbark Studios ha rilasciato nella giornata di martedì 20 gennaio 2026 un nuovo aggiornamento per ARC Raiders, parte di una serie di patch correttive...