Elenchi regionali per il ruolo prima il concorso ordinario o straordinario 2020?

Sono in attesa di conoscere la data di presentazione delle domande per gli elenchi regionali del ruolo del 2026. La disponibilità di posti verrà comunicata solo durante l’estate, dopo aver completato le immissioni in ruolo ordinarie da GaE e concorsi. Nel frattempo, si stanno delineando le procedure per l’inserimento, con particolare attenzione alle priorità tra il concorso ordinario e straordinario del 2020.