Elenchi regionali per il ruolo prima il concorso ordinario o straordinario 2020?
Sono in attesa di conoscere la data di presentazione delle domande per gli elenchi regionali del ruolo del 2026. La disponibilità di posti verrà comunicata solo durante l’estate, dopo aver completato le immissioni in ruolo ordinarie da GaE e concorsi. Nel frattempo, si stanno delineando le procedure per l’inserimento, con particolare attenzione alle priorità tra il concorso ordinario e straordinario del 2020.
Elenchi regionali per il ruolo 2026: si attende la data di presentazione della domanda, ma la "verità" su eventuali posti disponibili sarà comunicata solo in estate a conclusione delle immissioni in ruolo ordinarie da GaE e concorsi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Elenchi regionali per il ruolo: FLC CGIL sostiene emendamento per inserire anche docenti del concorso straordinario 2020
Elenchi regionali per il ruolo, anche il CSPI chiede l’inserimento dei candidati del concorso straordinario 2020Elenchi regionali per il ruolo: il CSPI ha dato il proprio parere sullo Schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito recante...