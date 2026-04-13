Elenchi regionali per il ruolo docenti scatta il conto alla rovescia | requisiti e info utili QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 13 aprile alle 14 | 30

Lunedì 13 aprile alle 14:30 si terrà un question time con un rappresentante del ministero dell’istruzione, in diretta streaming. Nel frattempo, si avvicina la pubblicazione del decreto attuativo che disciplina gli elenchi regionali per il ruolo dei docenti. Nei prossimi giorni sarà possibile inviare le domande di inserimento, mentre i requisiti richiesti sono ancora oggetto di attesa ufficiale.

Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione. Verosimilmente nei prossimi giorni sarà possibile presentare domanda di inserimento. Quali sono le info utili? Quali i requisiti? Chi potrà iscriversi? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elenchi regionali per il ruolo docenti, scatta il conto alla rovescia: requisiti e info utili. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 13 aprile alle 15:00Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione.

Elenchi regionali per il ruolo docenti, scatta il conto alla rovescia: info e requisiti