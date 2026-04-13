Electrolux Professional una nuova tecnologia con intelligenza artificiale per le lavastoviglie

Electrolux Professional ha presentato una nuova tecnologia integrata nelle lavastoviglie, dotata di intelligenza artificiale. Questa innovazione permette di riconoscere i diversi tipi di stoviglie, individuare oggetti estranei e segnalare rapidamente eventuali segni di usura o deformazioni dei materiali. La tecnologia mira a migliorare l’efficienza e la sicurezza durante i cicli di lavaggio, offrendo strumenti più avanzati per la gestione delle apparecchiature di pulizia professionale.