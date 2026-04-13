Electrolux Professional una nuova tecnologia con intelligenza artificiale per le lavastoviglie
Electrolux Professional ha presentato una nuova tecnologia integrata nelle lavastoviglie, dotata di intelligenza artificiale. Questa innovazione permette di riconoscere i diversi tipi di stoviglie, individuare oggetti estranei e segnalare rapidamente eventuali segni di usura o deformazioni dei materiali. La tecnologia mira a migliorare l’efficienza e la sicurezza durante i cicli di lavaggio, offrendo strumenti più avanzati per la gestione delle apparecchiature di pulizia professionale.
Riconoscere i diversi tipi di stoviglie, individuare oggetti estranei e segnalare tempestivamente segni di usura o deformazione dei materiali. È quanto rende oggi possibile il progetto di ricerca VISUAL, condotto da Electrolux Professional nell’ambito del bando IRISS promosso da SMACT Competence.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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