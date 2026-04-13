Educazione condominiale il 14 aprile incontro dedicato alla normativa del condominio

"Regolamento, assemblea e delibere: la normativa del condominio”: il quarto appuntamento della rassegna dedicata all"Educazione sentimentale" promossa da Sunia, Federconsumatori e Spi CgilParma è in programma per martedì 14 aprile, alle ore 17.30, nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Un incontro dedicato all’ascolto musicale, appuntamento il 14 marzo alla Sala VerdiArezzo, 13 marzo 2026 – Un incontro dedicato all’ascolto musicale, appuntamento il 14 marzo alla Sala Verdi.

'Respiro e consapevolezza’, in programma un incontro dedicato alla pratica del PranayamaSarà dedicato alla pratica del Pranayama il nuovo appuntamento, sabato 28 alle 10.