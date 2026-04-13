Edildelta | dal 1973 la tua casa la nostra passione

Dal 1973, Edildelta si occupa di fornire materiali edili, ferramenta e finiture d’interni ai clienti di tutto il territorio tra Lodigiano, Sud Milano e Milano. L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti e servizi legati al settore edilizio, consolidando la sua presenza in zona. La sua attività si concentra sulla vendita e la consulenza rivolta a professionisti e privati, mantenendo una posizione di riferimento locale nel settore.

Edildelta da oltre 50 anni è un punto di riferimento per il Lodigiano, il Sud Milano e tutto il territorio Milanese nel commercio di materiali edili, ferramenta, finiture d’interni, e nell’offerta di tutti i servizi connessi. L'azienda è specializzata nella vendita di pavimenti e rivestimenti in ceramica e gres porcellanato, parquet, laminato e LVT, nonché di resine, pitture e carta da parati, grazie alla consolidata collaborazione con i migliori brand del settore e all’esperienza maturata nella realizzazione di svariati interventi di nell’ambito della cantieristica residenziale in tutta la Lombardia. All’interno dello Showroom Edildelta - con una superficie espositiva di oltre 1.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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