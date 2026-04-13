Economia l' agroalimentare tiene il passo | cresce il Parmigiano Reggiano

Il settore agroalimentare mostra segnali di stabilità, con il Parmigiano Reggiano che registra un aumento delle vendite. La riunione tra operatori e Commissioni Tecniche si è svolta il 10 aprile 2026 presso la sede della Camera di commercio dell’Emilia. Durante l’incontro sono stati analizzati i dati di mercato, evidenziando un equilibrio generale, anche se si sono notate alcune aree caratterizzate da una maggiore vivacità commerciale.

Il confronto diretto tra gli operatori di settore e le Commissioni Tecniche, riuniti il 10 aprile 2026 presso la sede parmense della Camera di commercio dell’Emilia, ha delineato un quadro di sostanziale equilibrio per i principali mercati locali, pur con spunti di vivacità che rendono il.🔗 Leggi su Parmatoday.it Il Parmigiano Reggiano Fiordilatte miete alloriDalle stalle dell’Appennino ai saloni dorati di Madrid: il viaggio del Parmigiano Reggiano della cooperativa Fiordilatte è culminato con un... Parmigiano Reggiano a Verona: Cracco e il turismo tra sapori e tradizioniIl Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano trasforma la partecipazione alla fiera di Verona in una piattaforma strategica per il rilancio del...