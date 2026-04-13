EcoHash la sussidiaria di Cango specializzata in HPC e inferenza AI avvia le operazioni commerciali

EcoHash, società controllata da Cango Inc., ha annunciato l'avvio delle sue attività commerciali. Specializzata in infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni e tecnologie di intelligenza artificiale, la compagnia ha comunicato ufficialmente l'inizio delle operazioni. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa pubblicato dalla società il 13 aprile 2026.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE DALLAS, 13 aprile 2026 PRNewswire — Cango Inc. (NYSE: CANG) (“Cango” o la “Società”), azienda leader nel settore del mining di Bitcoin che sfrutta le proprie attività globali per sviluppare una piattaforma integrata di calcolo energetico e di intelligenza artificiale, ha annunciato oggi il lancio del portale digitale ufficiale della sua controllata, EcoHash Technology LLC (“EcoHash” o la “Controllata”). Accessibile all’indirizzo www.ecohash.com, questa piattaforma funge da interfaccia principale per le operazioni di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e di inferenza AI di EcoHash. Il sito è progettato...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - EcoHash, la sussidiaria di Cango specializzata in HPC e inferenza AI, avvia le operazioni commerciali AI: la rivoluzione SRAM batte le GPU per l’inferenzaLa rivoluzione dell’intelligenza artificiale sta cambiando assetto: mentre l’addestramento dei modelli richiede ancora le potenti GPU, la fase di... Medio Oriente, Israele avvia le operazioni terrestri nel sud del Libano. Trump avverte la Nato: "Futuro negativo se non aiuta in Iran"Trump avverte la Nato, minacciando un futuro "molto negativo" se gli alleati non contribuiranno a garantire l'apertura dello Stretto di Hormuz.