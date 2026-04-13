Ecoballe sversate in un fondo agricolo | proprietari condannati a pagare le spese di bonifica

Due proprietari di un terreno sono stati condannati a pagare oltre 18.000 euro al Comune di Foggia per le spese di bonifica relative allo smaltimento di ecoballe provenienti dalla Campania. Le ecoballe sono state sversate nel fondo agricolo e, oltre alla somma richiesta, si stimano danni per il mancato raccolto negli anni successivi, pari a circa 90.000 euro. La vicenda riguarda l’intervento in danno per la rimozione delle sostanze inquinanti.

Nel loro terreno erano state scaricate decine di ecoballe provenienti dalla Campania e oggi si ritrovano a pagare più di 18mila euro al Comune di Foggia per l’esecuzione in danno della bonifica, senza contare i danni per il mancato raccolto negli anni successivi, quantificato in circa 90mila euro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Manfredonia, bonifica ecoballe zona PIP D46Nella zona industriale PIP D46 sono finalmente iniziate le operazioni di bonifica dei residui delle ecoballe provenienti dalla Campania, rimasti... Capaccio Paestum al setaccio: sequestrato un fondo agricolo, scattano le denuncePer i reati accertati, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Salerno la società titolare dell’azienda zootecnica.