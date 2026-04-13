Ecco l' illuminazione del 2026

Nel 2026 l'illuminazione domestica ha assunto un ruolo più centrale nell’arredamento delle case, superando la semplice funzione di illuminare gli ambienti. Le soluzioni adottate sono diventate elementi strutturali, integrandosi con gli spazi e influenzando il modo in cui si vive negli ambienti interni. La trasformazione si riflette nelle nuove tecnologie e nel design, che si concentrano sull’estetica e sulla funzionalità, rendendo l’illuminazione una componente fondamentale dell’abitare quotidiano.

Nel 2026 l’illuminazione domestica finalmente ricopre il ruolo che merita. Non è più progettata esclusivamente come semplice dotazione tecnica ma diventa sempre più una parte strutturale e centrale dell’abitare. La luce non è più un elemento da aggiungere a fine progetto, ma uno strumento che contribuisce a definire la funzione degli spazi. E vale sia per gli ambienti interni sia per quelli esterni, ormai considerati in continuità tra loro. All’interno della casa, la tendenza principale riguarda il superamento della fonte luminosa unica a favore di una distribuzione articolata. L’illuminazione viene suddivisa per funzioni: luce generale per la fruizione complessiva dello spazio, luce funzionale per le attività specifiche e luce d’accento per valorizzare superfici, volumi o elementi architettonici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco l'illuminazione del 2026 Ora legale 2026, ormai ci siamo: ecco quanto si risparmierà sulla bolletta per illuminazione ed elettronicaDomani 29 marzo 2026, alle 2 del mattino, le lancette si sposteranno un’ora in avanti, dando il benvenuto all’ora legale. Illuminazione pubblica, ecco tutti i cantieriCon l’avvio del 2026, a Monza prosegue il piano di efficientamento della rete di illuminazione pubblica. Top 5 Best Track Lighting Heads 2026