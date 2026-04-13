Eccellenza - Girone A Castelnuovo salvo con due turni di anticipo
Nel girone A, Castelnuovo si è assicurato la salvezza con due turni di anticipo, battendo in casa la Pro Livorno con un risultato di 2-0. La formazione ha schierato Biggeri tra i pali, mentre in campo sono scese le formazioni titolari con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con i gol decisivi di Fall e Nardi, che hanno contribuito alla vittoria della squadra locale.
Castelnuovo 2 Pro Livorno 0 CASTELNUOVO: Biggeri, Quilici, Bartolomei, Fall (32’ st Caiaffa), Leshi, Ramacciotti, Casci (12’ st Morelli), Cecchini, Nardi (32’ st Condè), El Hadoui, Micchi (12’ st Gasperoni). (A disp.: Barghini, Bigondi, Lunardi, Rossi). All.: Di Stefano. PRO LIVORNO: Serafini, Faye, Giubbolini (38’ st Bani), Montecalvo, Nannetti, Tognarelli, Lucarelli (23’ st Baldini), Puccetti, Cutroneo, Bucchioni (31’ st Freschi), Ba (23’ st Bottoni). (A disp.: Rosin, Potenza, Chiappara, Fermi, Massa). All.: Bandinelli. Arbitro: Cornello di Firenze (assistenti: Bua di Pontedera e Angeli di Carrara). Reti: 42’ pt Bartolomei, 31’ st El Hadoui.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Eccellenza - Girone "A»: l’anticipo, arriva la Larcianese. Oggi il Castelnuovo vuole tornare al successo, manca Casci
Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo ci riprova in casa con il Cecina"Il Cecina è una squadra tosta e ben organizzata – commenta l’allenatore gialloblu Oliviero Di Stefano – , ma noi dobbiamo affrontare la gara con...