Eccellenza - Girone A Castelnuovo salvo con due turni di anticipo

Nel girone A, Castelnuovo si è assicurato la salvezza con due turni di anticipo, battendo in casa la Pro Livorno con un risultato di 2-0. La formazione ha schierato Biggeri tra i pali, mentre in campo sono scese le formazioni titolari con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con i gol decisivi di Fall e Nardi, che hanno contribuito alla vittoria della squadra locale.