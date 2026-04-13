È vecchia obesa e con tante patologie Giustamente deve morire il disprezzo di Luca Spada per i pazienti trasportati in ambulanza

Un uomo ha espresso commenti offensivi e sprezzanti nei confronti di pazienti trasportati in ambulanza, definendoli “vecchi, obesi e con molte patologie” e affermando che “giustamente devono morire”. Le sue parole sono state registrate in alcune intercettazioni che rivelano un atteggiamento di disprezzo verso le persone assistite e la loro condizione di salute. La vicenda ha suscitato attenzione e sollevato questioni sulla sensibilità nel settore sanitario.

Non solo un piacere a uccidere come testimoniato da alcune intercettazioni, ma anche disprezzo per le vittime. C’è anche questo inquietante aspetto che emerge dalle indagini sul 27enne Luca Spad a, autista e operatore della Croce Rossa arrestato sabato con l’accusa di omicidio volontario aggravato. “È vecchia, obesa e con tante patologie. Giustamente deve morire” diceva captato dagli investigatori che hanno condotto le indagini. E ancora “Lì bisogna che faccio da sponsor in quelle serate (.) per dei viaggi sereni”. Le parole dell’uomo, riportate da Corriere della Sera e Repubblica, sono agli atti dell’inchiesta della Procura di Forlì sui decessi sospetti di diversi anziani durante o poco dopo un trasporto in ambulanza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È vecchia, obesa e con tante patologie. Giustamente deve morire”, il disprezzo di Luca Spada per i pazienti trasportati in ambulanza Forlì, arrestato operatore CRI Luca Spada per omicidio volontario, procura: "Ha ucciso pazienti in ambulanza iniettando aria"Arrestato a Forlì un operatore della Croce Rossa: accusato di aver ucciso anziani durante i trasporti in ambulanza. Leggi anche: Luca Spada, accusato di aver ucciso 5 anziani in ambulanza con un’iniezione