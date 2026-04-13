È morto Carlo Monguzzi Una vita a sinistra dalle lotte negli anni ' 70 all' ultima battaglia per San Siro

È deceduto Carlo Monguzzi, figura politica attiva fin dagli anni '70 e impegnata in diverse battaglie sociali. Tra gli ultimi interventi pubblici, ha dedicato un post su Instagram all’anarchico Pino Pinelli. Una delle sue ultime iniziative in Comune ha riguardato l’intitolazione di una strada a Pinelli, in un quartiere di Milano, grazie a un ordine del giorno approvato dalla giunta.