È morto Carlo Monguzzi Una vita a sinistra dalle lotte negli anni ' 70 all' ultima battaglia per San Siro
È deceduto Carlo Monguzzi, figura politica attiva fin dagli anni '70 e impegnata in diverse battaglie sociali. Tra gli ultimi interventi pubblici, ha dedicato un post su Instagram all’anarchico Pino Pinelli. Una delle sue ultime iniziative in Comune ha riguardato l’intitolazione di una strada a Pinelli, in un quartiere di Milano, grazie a un ordine del giorno approvato dalla giunta.
L'ultimo post su Instagram è dedicato all'anarchico Pino Pinelli. Una delle sue ultime battaglie in Comune: dedicargli una strada, l'ex via Micene nella ‘sua’ San Siro, che si chiama via Pinelli da poco, grazie al suo ordine del giorno che la giunta milanese ha recepito. Non è potuto andarci.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Carlo Monguzzi è morto: addio allo storico politico e ambientalista milaneseMilano, 13 aprile 2026 – Una vita vissuta nel segno dell’impegno pubblico, puntando su specifiche battaglie portate avanti in Comune con grande...
Il nuovo attacco a sinistra di Nordio: «Anche negli anni ’70 chiamavano i brigatisti “compagni che sbagliano”» – VideoIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, non arretra sull’accostamento delle attuali manifestazioni pubbliche e cortei con il periodo degli anni...