È deceduto il consigliere comunale di Milano, noto per aver rappresentato l’opposizione alla vendita dello stadio di San Siro. La sua lunga carriera politica si è focalizzata su temi ambientali e sulla tutela del patrimonio cittadino. Monguzzi aveva ricoperto più mandati nel consiglio comunale, distinguendosi per le sue posizioni critiche rispetto alle decisioni amministrative riguardanti lo sport e lo sviluppo urbano. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama politico locale.

Milano piange Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde, scomparso all’età di 74 anni. Da alcuni giorni era ricoverato per un tumore. Figura storica della politica cittadina, Monguzzi era apprezzato e discusso per il suo attivismo costante su temi ambientali, urbanistici e sociali. Negli ultimi mesi il suo nome era tornato al centro del dibattito per la netta contrarietà alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Nel 2025 uscì simbolicamente dalla maggioranza proprio in segno di protesta dopo l’approvazione della delibera comunale, diventando di fatto l’ultimo oppositore politico di quel progetto. Spesso critico anche verso la stessa coalizione con cui era stato eletto, Monguzzi ha mantenuto una linea coerente e indipendente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - È morto Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano: l’ultimo oppositore alla vendita di San Siro

È morto Carlo Mognuzzi, storico consigliere comunale di Milano: l’ultimo oppositore alla vendita di San SiroMilano piange Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde, scomparso all’età di 74 anni.

Addio a Carlo Monguzzi, ambientalista e storico consigliere comunale di MilanoÈ morto nella notte Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano e ambientalista.

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È difficile trovare le parole, oggi se n’è andato Carlo Monguzzi, un amico, una persona che stimavo e un collega che ha accompagnato un pezzo importante della mia vita politica, siamo stati su posizioni contrapposte, avversari sì, ma mai nemici, anzi, proprio - facebook.com facebook

Milano, il Consiglio comunale ricorda Carlo Monguzzi: «Ispiratore di tante battaglie per l’ambiente e per la giustizia sociale» x.com