È morto Carlo Monguzzi il consigliere che difendeva l'ambiente e combatteva contro l'abbattimento di San Siro

È deceduto il consigliere comunale di Milano, noto per aver promosso iniziative a tutela dell'ambiente e aver preso posizione contro la demolizione dell’area di San Siro. Ex presidente di Legambiente, aveva dedicato parte della sua attività politica a questioni ambientali e a interventi di salvaguardia del territorio. La sua scomparsa è stata comunicata attraverso fonti ufficiali del Comune.