È morto Carlo Monguzzi il consigliere che difendeva l'ambiente e combatteva contro l'abbattimento di San Siro
È deceduto il consigliere comunale di Milano, noto per aver promosso iniziative a tutela dell'ambiente e aver preso posizione contro la demolizione dell’area di San Siro. Ex presidente di Legambiente, aveva dedicato parte della sua attività politica a questioni ambientali e a interventi di salvaguardia del territorio. La sua scomparsa è stata comunicata attraverso fonti ufficiali del Comune.
È morto Carlo Monguzzi, il consigliere comunale di Milano. Ex presidente di Legambiente, è noto per diverse battaglie. Tra queste, quella per evitare la vendita dello Stadio San Siro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Carlo Monguzzi morto a Milano dopo una malattia, il professore ambientalista era consigliere di Europa VerdeÈ morto, a 75 anni a causa di una malattia, Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde e storica figura ambientalista a Milano.