È deceduto Carlo Mognuzzi, storico consigliere comunale di Milano e noto per la sua opposizione alla vendita dello stadio di San Siro. Durante la sua carriera ha rappresentato una voce critica nel consiglio comunale, partecipando attivamente a dibattiti e decisioni riguardanti diverse questioni cittadine. La sua attività si è concentrata anche su temi di tutela ambientale, contribuendo a iniziative e proposte sul territorio milanese.

Milano piange Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde, scomparso all’età di 74 anni. Da alcuni giorni era ricoverato per un tumore. Figura storica della politica cittadina, Monguzzi era apprezzato e discusso per il suo attivismo costante su temi ambientali, urbanistici e sociali. Negli ultimi mesi il suo nome era tornato al centro del dibattito per la netta contrarietà alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Nel 2025 uscì simbolicamente dalla maggioranza proprio in segno di protesta dopo l’approvazione della delibera comunale, diventando di fatto l’ultimo oppositore politico di quel progetto. Spesso critico anche verso la stessa coalizione con cui era stato eletto, Monguzzi ha mantenuto una linea coerente e indipendente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - È morto Carlo Mognuzzi, storico consigliere comunale di Milano: l’ultimo oppositore alla vendita di San Siro

Addio a Carlo Monguzzi, ambientalista e storico consigliere comunale di MilanoÈ morto nella notte Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano e ambientalista.

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