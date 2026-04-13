È morto a 100 anni don Silvio Villa il prete più longevo della Brianza
Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile è deceduto a 100 anni don Silvio Villa, sacerdote dal 1953. Dal 1970 aveva prestato servizio a Vimercate, diventando uno dei preti più longevi della zona. La notizia ha suscitato cordoglio tra la comunità locale, che lo ricordava per il suo impegno e la lunga presenza nella parrocchia. La sua morte conclude una carriera iniziata oltre settant’anni fa.
La Brianza piange uno dei suoi sacerdoti più amati e longevi. Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile è morto don Silvio Villa, prete dal 1953 e in servizio a Vimercate fin dal 1970. Dal 2020 don Silvio era ospite alla Casa Famiglia San Giuseppe, a Ruginello, dove si è spento circondato.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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