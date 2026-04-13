È morto a 100 anni don Silvio Villa il prete più longevo della Brianza

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile è deceduto a 100 anni don Silvio Villa, sacerdote dal 1953. Dal 1970 aveva prestato servizio a Vimercate, diventando uno dei preti più longevi della zona. La notizia ha suscitato cordoglio tra la comunità locale, che lo ricordava per il suo impegno e la lunga presenza nella parrocchia. La sua morte conclude una carriera iniziata oltre settant’anni fa.