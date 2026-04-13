È cambiato tutto Terremoto politico cosa succede ai partiti | sondaggi shock

A metà aprile 2026, il quadro politico italiano sta vivendo una fase di trasformazione dopo il referendum sulla giustizia. I sondaggi recenti mostrano variazioni significative nei consensi dei principali partiti, mentre le forze politiche si adattano alle nuove dinamiche create dall’esito della consultazione popolare. Questa situazione ha portato a cambiamenti nelle alleanze e nelle strategie, con un panorama che si conferma in continuo mutamento.

Il panorama politico italiano di metà aprile 2026 appare caratterizzato da una fase di assestamento dinamico che segue l’importante appuntamento del referendum sulla giustizia. Secondo le ultime rilevazioni effettuate dall’istituto Piepoli per Rai News 24, le intenzioni di voto mostrano un quadro in cui le forze di governo mantengono una salda posizione di vantaggio, pur dovendo gestire le scorie politiche di una consultazione referendaria che ha lasciato il segno sugli equilibri interni. La dialettica tra i partiti si inserisce in un contesto internazionale estremamente teso, dominato dai venti di guerra in Iran e dalle conseguenze economiche della crisi energetica che continua a pesare sulle famiglie italiane.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “È cambiato tutto”. Terremoto politico, cosa succede ai partiti: sondaggi shock “Rimonta shock”. Sondaggi, tutto cambiato in una settimana: cosa succede ai partitiIl quadro dei sondaggi politici torna a muoversi dopo i giorni segnati dalla consultazione referendaria: secondo l’ultima rilevazione di Termometro... “Rimonta choc”. Sondaggi, tutto cambiato in una settimana: cosa succede ai partitiC’è una settimana in cui sembra non succedere niente, e poi all’improvviso cambia l’aria.