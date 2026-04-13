E-bike o motorino? A Domodossola scattano i sequestri | come capire se la tua è a norma

A Domodossola sono stati eseguiti sequestri di biciclette elettriche e motorini. La polizia locale ha controllato vari veicoli per verificare se rispettavano le normative vigenti. Le bici elettriche con potenza superiore ai limiti stabiliti vengono rimosse e sequestrate. La differenza tra e-bike e motorino è determinata dalla potenza del motore e dalla velocità massima consentita. Sono in corso controlli anche in altri centri del territorio.