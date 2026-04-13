E-bike o motorino? A Domodossola scattano i sequestri | come capire se la tua è a norma
A Domodossola sono stati eseguiti sequestri di biciclette elettriche e motorini. La polizia locale ha controllato vari veicoli per verificare se rispettavano le normative vigenti. Le bici elettriche con potenza superiore ai limiti stabiliti vengono rimosse e sequestrate. La differenza tra e-bike e motorino è determinata dalla potenza del motore e dalla velocità massima consentita. Sono in corso controlli anche in altri centri del territorio.
Le strade di Domodossola, come quelle di molti centri del novarese e del Vco, registrano una presenza crescente di biciclette elettriche che, per prestazioni e caratteristiche, superano i limiti di legge. La diffusione di questi mezzi, spesso acquistati online, ha spinto la polizia locale a.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Caso Niscemi, come capire se la tua casa è su un terreno che frana: la guida per usare la piattaformaL'ISPRA fornisce una piattaforma opendata, IdroGEO, dove chiunque può accedere per conoscere il rischio di frane e alluvioni in una determinata...
Sezze, e-bike trasformate in motorini: sequestri e multe dei carabinieriSezze, durante controlli del territorio i Carabinieri fermano due conducenti su e-bike modificate: contestate violazioni amministrative e sequestrati...