E’ 2-2 San Venzano si rilancia Pari-spettacolo con l’Ellera
Nel match tra San Venzano ed Ellera, il risultato finale è stato di 2-2, con entrambe le squadre che hanno messo a segno due reti ciascuna. San Venzano, che ha schierato un modulo 4-3-2-1, ha ottenuto un punto importante, puntando a migliorare la propria posizione in classifica dopo questa partita. La partita si è conclusa con un pareggio che ha soddisfatto entrambe le formazioni, caratterizzata da un equilibrio tra le due squadre.
SAN VENANZO 2 ELLERA 2 SAN VENANZO (4-3-2-1): Taiti; Alunni, Subbicini, Cenerini, Grassi; Salustri,(10’st Cavalletti),Carletti, Mignone,(12’ st Zaccheo); Mezzasoma (45’st Baeza) Giommetti; Sallaku. A disposizione: Del Percio, Gambacorta, Eguez, Colussa, Capoccia, Kebbeh. All.: Fabrizio Ciucarelli. ELLERA (4-4-2): Segoloni, Sorbelli, Vescovi, Polidori, Convito; Sebben, Paradisi, Mennini, Eid,(15’st Nuti); Salvucci,(35’st Rotociani), Antognoni. A disposizione: Beccari, Tarpani, Mottola, Morlunghi, Sisani, Spippoli, Mariotti. All.: Luca Grilli. ARBITRO: Temperoni di Terni (Mariani – Capuccini) MARCATORI: 26’ st Cavalletti, 42’ st Mezzasoma (SV), 19’ st Salvucci rig.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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