E’ 2-2 San Venzano si rilancia Pari-spettacolo con l’Ellera

Nel match tra San Venzano ed Ellera, il risultato finale è stato di 2-2, con entrambe le squadre che hanno messo a segno due reti ciascuna. San Venzano, che ha schierato un modulo 4-3-2-1, ha ottenuto un punto importante, puntando a migliorare la propria posizione in classifica dopo questa partita. La partita si è conclusa con un pareggio che ha soddisfatto entrambe le formazioni, caratterizzata da un equilibrio tra le due squadre.