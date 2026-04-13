Pavel Durov torna a criticare WhatsApp, sostenendo che la crittografia utilizzata dall’app sarebbe una frode. La sua dichiarazione ha suscitato nuove discussioni sulla sicurezza delle comunicazioni online. Durov ha espresso dubbi riguardo all’effettiva protezione offerta dal servizio di messaggistica, alimentando il dibattito sulla privacy degli utenti. La polemica si inserisce nel confronto tra diverse piattaforme di messaggistica e le loro modalità di tutela dei dati.

orna a far discutere Pavel Durov, che ha lanciato un nuovo attacco diretto a WhatsApp, mettendo in dubbio la reale sicurezza del servizio di messaggistica. Il CEO di Telegram ha definito la crittografia della piattaforma concorrente una “frode”, rilanciando accuse già emerse nelle settimane precedenti. Tutto nasce da una denuncia presentata a fine marzo da uno studio legale per conto di due utenti. Secondo quanto riportato, Meta avrebbe ingannato i consumatori dichiarando che WhatsApp garantisce una privacy assoluta grazie alla crittografia end-to-end. La crittografia di WhatsApp si basa sul protocollo Signal, considerato uno dei più sicuri al mondo.🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Durov attacca WhatsApp: “La crittografia è una frode”

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