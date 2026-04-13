Durosinmi in crisi in Toscana | pochi minuti e un rosso che blocca tutto

Dopo appena dieci partite, la situazione di Durosinmi in Toscana si fa difficile. Un cartellino rosso durante una recente gara ha interrotto bruscamente il tentativo di rilancio della squadra, che aveva puntato sull’attaccante con l’ingaggio invernale. La vicenda si è svolta in pochi minuti e ha avuto ripercussioni immediate sullo svolgimento della partita.

Il tentativo di rilancio offensivo della squadra toscana attraverso l’innesto invernale di Durosinmi sembra aver preso una piega decisamente complicata dopo le prime dieci apparizioni del giocatore. Il calciatore nigeriano, chiamato a risolvere le criticità di un attacco poco prolifico, ha accumulato finora solo 401 minuti di gioco, un dato che mette in luce la difficoltà di inserimento nel contesto del campionato italiano. L’impatto tecnico e disciplinare del giocatore in Toscana. L’analisi del rendimento di Durosinmi rivela una discrepanza significativa tra le aspettative generate dal suo arrivo durante la sessione di mercato invernale e la realtà del campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Durosinmi in crisi in Toscana: pochi minuti e un rosso che blocca tutto Tutto in pochi minuti: Follo e Don Bosco tornano in campo dopo la sospensioneLa partita più strana di sempre che si risolverà in una manciata di azioni, per altro con le squadre che giocheranno in inferiorità numerica dopo la... Libano, Giulia Gerosa: «Prendere tutto quello che rappresenta la tua vita in venti minuti e scappare non è facile, le persone vivono una crisi estrema»I numeri restituiscono la portata dell'emergenza: al momento sono almeno 992 le vittime, tra cui 111 bambini e più di 2200 feriti, in base ai dati...