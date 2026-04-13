Duplice tragedia per il forte vento In Puglia morti una 12enne e un operaio

Un forte vento sta interessando alcune zone della Puglia, causando due decessi e un ferito grave. Una ragazza di 12 anni e un operaio sono le vittime accertate finora, mentre un’altra persona è stata ricoverata in codice rosso. La situazione rimane sotto osservazione, e le autorità stanno intervenendo per gestire le conseguenze del maltempo.

Due morti e un ricoverato in codice rosso: è questo il tragico bilancio, ad ora, del forte vento che sta soffiando su parte della Puglia. Una ragazzina di 12 anni, a Bisceglie (provincia di Barletta-Andria-Trani), è morta mentre camminava per strada all'uscita da scuola dopo essere stata colpita da un albero di grosse dimensioni caduto. La tragedia è avvenuta intorno alle 14,30 in via Calace. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Bat. La vittima, Alicia Amoruso, è stata travolta dall'albero riportando un politrauma da schiacciamento. Soccorsa dal personale del 118, è deceduta in pronto soccorso. A Taranto un operaio 38enne è morto mentre effettuava lavori di manutenzione all'impianto di illuminazione all'esterno del cimitero comunale San Brunone.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Duplice tragedia per il forte vento. In Puglia morti una 12enne e un operaio Leggi anche: Forte vento in Puglia: morti un operaio e una 12enne Leggi anche: Puglia, due morti per il vento forte: ragazza 12enne colpita da un albero a Bisceglie, operaio perde la vita a Taranto