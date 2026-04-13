Dune 3 e la follia IMAX | ticket sold out rivenduti a migliaia di euro e qualcuno li compra davvero

Anche se il film non è ancora nelle sale, le prevendite e le richieste di biglietti per la proiezione in formato IMAX stanno facendo registrare numeri record. Molti biglietti sono stati venduti a prezzi molto elevati, con alcune inserzioni online che li offrono a migliaia di euro. La corsa ai biglietti ha generato un interesse di massa, alimentato dall’attesa per l’uscita, che si preannuncia tra le più attese dell’anno.

Un film ancora lontano dall’uscita, ma già al centro di una corsa senza precedenti, con l’hype del pubblico già alle stelle. I biglietti per Dune: Parte Tre in formato IMAX sono andati esauriti in pochi minuti, per poi riapparire online a prezzi che sfiorano — e superano — le migliaia di euro. Una situazione che ha sorpreso anche gli appassionati più esperti, trasformando una semplice proiezione cinematografica in un evento quasi “di lusso”. Ma perché sta succedendo tutto questo? E soprattutto: perché qualcuno è davvero disposto a pagare cifre così alte per un film? Tutto parte da una combinazione di fattori. Il regista Denis Villeneuve ha dichiarato chiaramente che il film è stato pensato per essere visto in IMAX 70mm, cioè su schermi giganteschi e con una qualità visiva superiore.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Dune 3 e la follia IMAX: ticket sold out rivenduti a migliaia di euro (e qualcuno li compra davvero) Leggi anche: Quello che compra i pacchi Amazon a 3 euro al chilo e li rivende a 4 Nuova follia al Pesenti. Tentativo di occupazione. Migliaia di euro di danniVetri distrutti, porte divelte, sangue sui mobili, banchi e sedie accatastati davanti agli ingressi, laboratori messi a soqquadro e danni per alcune...