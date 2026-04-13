Dumfries a Sky | Vittoria pesantissima sentivo ancora il peso del campionato perso qui Sullo scudetto…

Dumfries ha commentato la vittoria contro il Como durante un'intervista a Sky, sottolineando quanto questa vittoria sia stata significativa. Ha riferito di aver ancora percepito il peso della sconfitta nel campionato precedente. Ha anche parlato dello scudetto, senza approfondire ulteriori dettagli. Le sue parole sono state trasmesse nel corso di un intervento televisivo.

di Alberto Petrosilli Dumfries ha analizzato la pesantissima vittoria ottenuta contro il Como: le dichiarazioni dell’olandese a Sky. L’ Inter di Cristian Chivu celebra il ritorno in grande stile di uno dei suoi protagonisti più attesi. La vittoria per 3-4 porta anche la firma di Denzel Dumfries, autore di una doppietta e di una prestazione di straripante forza fisica. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Al termine del match, l’esterno olandese ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Sky Sport. PAROLE – «Vittoria scudetto? Una grande vittoria, non è chiusa. Bisogna ancora vincere altre partite, ma sono contento. Una vittoria molto importante.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries a Sky: «Vittoria pesantissima, sentivo ancora il peso del campionato perso qui. Sullo scudetto…» Insigne ritorna sullo Scudetto perso con Sarri: «Dispiace non averlo conquistato l’anno dei 91 punti, ma la mia vittoria è un’altra»Kelly Juve, addio a sorpresa a giugno? La dirigenza bianconera sembra avere preso una decisione sul difensore Senesi Juventus, il difensore resta un... Dall’Inter pungono ancora sullo Scudetto del Napoli: le parole riaprono la polemicaLo Scudetto dello scorso anno resta una soddisfazione enorme per tutta la città e, a suo tempo, una delusione che non è andata giù agli avversari...