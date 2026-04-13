Due volti noti del panorama calcistico italiano operati all’ospedale di Pinerolo | gli interventi
Due figure note del calcio italiano sono state sottoposte a intervento presso l’ospedale di Pinerolo. Si tratta dell’ex attaccante di una grande squadra e di un direttore sportivo e talent scout. Entrambi sono stati sottoposti a un intervento di ablazione transcatetere, una procedura minimamente invasiva per trattare aritmie cardiache, e all’impianto di un loop recorder per il monitoraggio continuo del cuore.
L'ex attaccante della Juventus Michele Padovano, 58 anni, e il direttore sportivo & talent scout Franco Ceravolo, 67 anni, sono stati sottoposti ad ablazione transcatetere (procedura mininvasiva che ha lo scopo di eliminare o ridurre in modo significativo un'aritmia cardiaca) e impianto di loop.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Incidente a Pinerolo: tamponamento tra due auto, uno dei conducenti in ospedaleUn incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, in via Martiri del XXI a Pinerolo.