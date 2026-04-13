Due volti noti del panorama calcistico italiano operati all’ospedale di Pinerolo | gli interventi

Due figure note del calcio italiano sono state sottoposte a intervento presso l’ospedale di Pinerolo. Si tratta dell’ex attaccante di una grande squadra e di un direttore sportivo e talent scout. Entrambi sono stati sottoposti a un intervento di ablazione transcatetere, una procedura minimamente invasiva per trattare aritmie cardiache, e all’impianto di un loop recorder per il monitoraggio continuo del cuore.