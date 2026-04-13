Due sparatorie nel cuore di Napoli terrore notturno ai Quartieri Spagnoli

Nella notte, nel centro di Napoli, si sono registrate due sparatorie nella zona dei Quartieri Spagnoli. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, ma al momento non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o arresti. La zona è stata temporaneamente evacuata mentre le autorità svolgono le indagini e cercano di chiarire la dinamica degli episodi. La città si risveglia con il ricordo di un’altra notte segnata dalla violenza.

Due sparatorie sono avvenute la scorsa notte nel cuore della città, nella zona dei Quartieri Spagnoli.In entrambi i casi sono intervenute le pattuglie di polizia del commissariato San Ferdinando.Il primo episodio si è verificato in via San Pantaleone, dove gli agenti hanno trovato sul selciato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Quartieri Spagnoli: il cuore storico di Napoli tra storia, cultura e identitàI Quartieri Spagnoli, spesso semplicemente chiamati “i Quartieri” dai napoletani, rappresentano uno dei luoghi più affascinanti e simbolici della... Napoli, 22enne ferito da un colpo di pistola ai Quartieri SpagnoliAgguato in via Santa Maria Ogni Bene, nei Quartieri Spagnoli: il giovane è stato colpito al gluteo destro.