Due giorni tra arte e storia con ’Pontremoli Barocca’

Per due giorni, la cittadina si è animata con eventi dedicati all’arte e alla storia durante l’edizione di ’Pontremoli Barocca’. Le strade e i luoghi storici hanno ospitato visite guidate a ville e palazzi, mentre i partecipanti hanno potuto gustare specialità locali nei mercati e nelle botteghe aperte per l’occasione. La manifestazione ha coinvolto residenti e visitatori, offrendo un’opportunità di scoperta e condivisione culturale.

’Pontremoli Barocca’ ha aperto le porte: ville, palazzi e sapori per un weekend di meraviglia. L’esordio di sabato ha confermato l’attrattiva dell’evento dedicato in apertura alle ville del territorio e la domenica alla città: un weekend che ha trasformato la Lunigiana in un itinerario diffuso di arte, storia e comunità. La manifestazione, ideata e curata da Sigeric e Farfalle in Cammino, ha preso il via con le aperture straordinarie delle tre ville simbolo del Barocco locale. I visitatori — a piedi, in auto o in e bike — hanno potuto scoprire Villa Dosi Delfini, capolavoro del Barocco pontremolese e dimora ancora abitata, raggiungibile...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due giorni tra arte e storia con ’Pontremoli Barocca’ Leggi anche: Pontremoli Barocca arruola i giovani. In 120 ad accogliere e guidare i turisti L’arte dialoga con il mondo del lavoro. A Verona due giorni di incontri tra impresa, università e voci internazionaliVerona, 23 marzo 2026 – Fare poesia per creare spazi di condivisione per la libera circolazione delle idee che mettano al centro la persona in ogni...