Due blocchi e due misure

Ieri mattina, il comando militare statunitense ha annunciato il blocco navale di tutti i porti iraniani, con effetto immediato a partire dalle dieci del mattino. L’ordine riguarda tutte le attività portuali e le imbarcazioni che operano nelle acque iraniane. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le eventuali conseguenze. La misura si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi.

Ieri mattina il Centcom — U.S. Central Command — ha annunciato il blocco navale di tutti i porti iraniani, in vigore dalle dieci Edt. Il comunicato recita: “sarà applicato imparzialmente alle navi di tutte le nazioni”. La parola scelta è “blocco”. La stessa parola che Israele applica a Gaza dal 2009: sedici anni di chiusura che la Corte internazionale di giustizia, nel parere consultivo del luglio 2024, ha inserito nel quadro di un’occupazione dichiarata illegale dal diritto internazionale. Il 7 aprile ne è la prova. Al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, l’ambasciatore americano Mike Waltz ha condannato il blocco iraniano dello Stretto di Hormuz perché “impedisce l’accesso di aiuti medici e forniture alle crisi umanitarie in Congo, Sudan e Gaza”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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