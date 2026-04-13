La squadra di basket di Dubai ha annunciato l’interruzione del rapporto con l’allenatore sloveno, proprio mentre si avvicinano le fasi decisive della postseason europea. La decisione è stata comunicata dalla dirigenza e riguarda la separazione immediata con l’allenatore, che aveva assunto il ruolo poco tempo prima. La squadra si trova ora a un passo dal Play-in, senza l’allenatore attuale.

La dirigenza del Dubai Basketball ha comunicato la decisione di separarsi da Jurica, interrompendo il rapporto tecnico con l’allenatore sloveno proprio mentre la squadra si trova a un passo dalle fasi cruciali della postseason europea. Nonostante il contratto del tecnico fosse vincolato fino al 2028, il club ha scelto una svolta radicale a ridosso della conclusione del campionato di EuroLega. Un bilancio positivo interrotto da una scelta improvvisa. Le prestazioni ottenute dalla formazione emiratina finora suggeriscono una realtà molto diversa dal clima di rottura che si è creato negli uffici della società. Con un record di 19 vittorie e 22 sconfitte nella ABA League, lo specialista sloveno aveva portato il gruppo ai vertici della competizione regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dubai, addio shock a Jurica: strappo improvviso prima del Play-in

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