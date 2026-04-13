Dovevamo sposarci | il racconto della compagna di Giacomo ucciso davanti al figlio

Sara Tognocchi, la compagna di Giacomo, ha raccontato di aver vissuto un momento di grande dolore dopo l’omicidio del suo partner davanti al figlio. Con la voce spezzata dal pianto, ha dichiarato di desiderare ancora di riabbracciarlo e ha chiesto di poter credere che tutto ciò sia solo un brutto sogno. La sua testimonianza si inserisce nel quadro di un’indagine ancora in corso.

“ Lo rivoglio tra le mie braccia. Ditemi che è solo un brutto sogno ”. La voce di Sara Tognocchi è rotta dal pianto. È stata lei a vedere per prima l’aggressione che nella notte tra l’11 e il 12 aprile è costata la vita a Giacomo Bongiorni, 47 anni, nel centro storico di Massa. Con lui c’era anche il figlio di undici anni, che ha assistito alla scena. La coppia stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in Piazza Palma, uno dei ritrovi più frequentati dai giovani della città. Era passata da poco l’una di notte quando, secondo le prime ricostruzioni, alcuni ragazzi – molti giovanissimi, alcuni minorenni – hanno iniziato a lanciare bottiglie di vetro contro le vetrine dei locali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Dovevamo sposarci”: il racconto della compagna di Giacomo, ucciso davanti al figlio Leggi anche: Massa, la compagna di Giacomo: "Massacrato a morte davanti ai miei occhi, dovevamo sposarci" Leggi anche: “Hanno smesso di colpirlo solo quando si sono resi conto che l’avevano ammazzato”, il racconto della compagna dell’uomo ucciso davanti al figlio