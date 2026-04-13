Dove giocare a padel in Lombardia | guida tra Milano e dintorni

Il padel sta vivendo una crescita significativa in Lombardia, con un aumento di strutture e partecipanti in tutta la regione. Recentemente, è stato annunciato che le finali del campionato di Serie A di padel si terranno a Corbetta dal 17 al 21 giugno. A Milano e zone limitrofe, diverse palestre e campi sono stati aperti negli ultimi anni, contribuendo a diffondere la pratica di questo sport.

Milano, 13 aprile 2026 – Sull’onda dell’assegnazione delle finali del campionato di Serie A di padel a Corbetta, in programma dal 17 al 21 giugno, cresce ulteriormente l’attenzione verso uno sport che negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom in tutta la Lombardia. Il padel non è più una semplice tendenza: è diventato un fenomeno sportivo e sociale, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e livello. Milano e il suo hinterland rappresentano uno dei poli principali di questa espansione, con decine di impianti moderni e sempre più frequentati. Dai centri sportivi di ultima generazione alle strutture immerse nel verde, l’offerta è ampia e in continua evoluzione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dove giocare a padel in Lombardia: guida tra Milano e dintorni Leggi anche: Padel a Udine e dintorni, da novità a fenomeno strutturato: impianti, numeri e campioni Leggi anche: Va a giocare a padel mentre è in malattia: licenziata. Ma il giudice le dà ragione