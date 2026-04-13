Doppio oro per la coppia catanese di canoisti Spampinato e Di Grazia

Due atleti catanesi hanno conquistato un doppio oro ai campionati nazionali di canoa. La coppia formata da Turi Spampinato e Lorenzo Di Grazia ha ottenuto due medaglie d'oro, confermando la loro presenza tra i migliori in Italia. La vittoria si è verificata durante la stessa competizione, con i due che sono saliti sul podio insieme per celebrare il risultato conseguito.

Ancora tricolore per Turi Spampinato, di nuovo su un podio nazionale con il compagno di sempre, Lorenzo Di Grazia. Durante la trasferta a Sabaudia di questo weekend, con l'instanbile allenatore Mario Pandolfo, Spampinato si è confermato protagonista assoluto della paracanoa italiana, conquistando.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Fratelli d'Italia cresce nel sesto municipio: ufficiale l'adesione della consigliera Grazia SpampinatoLa consigliera del sesto municipio (San Giorgio, Librino, San Giuseppe La Rena, Zia Lisa, Villaggio Sant'Agata), Grazia Spampinato, ha ufficializzato... Italia d'oro nello slittino: la coppia Voetter-Oberhofer trionfa nel doppio femminileAndrea Voetter e Marion Oberhofer scrivono la storia: all’esordio del doppio femminile ai Giochi l’Italia è subito d’oro.