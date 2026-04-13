Dopo la Sagra ru Purtuallu l' annuncio della valorizzazione del registro DeCo dell' agrume

Riscoprire le tradizioni enogastronomiche locali e valorizzare l’agricoltura del territorio, con particolare attenzione all’arancia di Villa San Giuseppe, prodotto tipico della Vallata del Gallico: sono questi gli obiettivi che hanno animato la prima "Sagra ru Purtuallu”, evento che ha.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Patrizia De Blanck, l’annuncio della figlia Giada dopo la morte della mamma: “Te lo avevo promesso”Si è spenta lo scorso 8 febbraio, a 85 anni, Patrizia De Blanck, contessa romana diventata negli anni un volto familiare per il pubblico televisivo.