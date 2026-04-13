Dopo il maltempo il Comune di Penne ottiene fondi per i danni per la chiesa di Sant' Agostino e l' Oratorio della cintura VIDEO

Dopo le recenti criticità provocate dal maltempo, il Comune di Penne ha ottenuto due finanziamenti dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle province di Chieti e Pescara. I fondi sono destinati alla messa in sicurezza di due edifici storici: la chiesa di Sant'Agostino e l'Oratorio della cintura. Il sindaco ha comunicato la ricezione di questi finanziamenti, senza specificare gli importi o i tempi di intervento.

Il sindaco di Penne Gilberto Petrucci ha fatto sapere di aver ricevuto dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle province di Chieti e Pescara due importanti finanziamenti destinati alla messa in sicurezza di edifici storici danneggiati dal maltempo. Nel dettaglio, gli.🔗 Leggi su Ilpescara.it VIDEO | Il Comune di Penne stanzia fondi per gli studenti pendolari non residenti iscritti negli istituti superiori cittadiniUn sostegno economico agli studenti pendolari non residenti a Penne, per gli abbonamenti del trasporto pubblico. Il Consorzio bonifica centro dopo il maltempo: “Il sistema ha retto, decisiva la gestione della diga di Penne"Il cosnorzio sottolinea che il sistema idraulico ha tenuto e illustra le risposte efficaci nel capoluogo vestino, a Popoli, Salle e Miglianico Dalla... Argomenti più discussi: Il Consorzio bonifica centro dopo il maltempo: Il sistema ha retto, decisiva la gestione della diga di Penne; Maltempo in Abruzzo, situazione fiume Pescara in lieve miglioramento; Migliora la situazione a Ortona dopo il maltempo, ma restano criticità sul territorio mentre inizia la conta dei danni; Monitorate le frane nell'area della diga di Penne: chiusi alcuni tratti dei sentieri. GIORNATA ECOLOGICA RACCOLTA INGOMBRANTI E RAEE @Comune di Penne Lunedì 13 aprile Dalle ore 7 alle ore 12 Località Collatuccio - facebook.com facebook