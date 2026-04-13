Donati la spunta all’Alpe della Luna Trail

Arezzo, 13 aprile 2026 – L’edizione dell’Alpe della Luna Trail si è conclusa con la consegna della spunta finale ai partecipanti. La gara si è svolta lungo percorsi sterrati e sentieri montani, coinvolgendo atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi sportivi, con un notevole afflusso di pubblico lungo le tappe e nelle aree di ristoro distribuite lungo il percorso.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Edizione intensissima quella dell’Alpe della Luna Trail che ha visto centinaia di appassionati correre sui sentieri aretini per quella che ormai è una classica nazionale dell’offroad e che passa alla storia nel segno di Alessio Donati che centra il successo per la seconda volta. Il tracciato da 52 km per 3.300 metri di dislivello ha incoronato Alessio Donati (Trail Running Project, aggiudicatosi il percorso Ultra in 5h37’23” infliggendo 2’09” a Luca Costa (Durona Team), terza posizione per Patrizio Bartolini (Filirun Team) a 5’34”. Fuori dal podio Riccardo Pianesi (Space Running) a 7’33” e Tullio Corazza (Atl.Zoldo) a 31’29”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donati la spunta all’Alpe della Luna Trail Alpe della Luna Trail, un parterre mai così prestigiosoArezzo, 7 aprile 2026 – Alpe della Luna Trail, un parterre mai così prestigioso Tre percorsi vicini al sold out a Badia Tedalda dove domenica torna... Le nuove Nike Ultrafly Trail sono le scarpe da trail più minimaliste e belle del 2026Le Nike Ultrafly Trail Black and Dark Smoke Grey arrivano in questo 2026 con un’idea molto chiara: correre più veloce in montagna senza rinunciare a... Alpe della Luna Trail PROMO 2026