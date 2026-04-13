Donald Trump e la guerra in Iran | la decisione sullo stretto di Hormuz

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono aumentate dopo che i negoziati a Islamabad sono falliti, senza portare a un accordo. La questione riguarda la strategia per il controllo dello stretto di Hormuz, una rotta cruciale per il traffico petrolifero. Donald Trump ha annunciato di voler prendere decisioni in merito, mentre i rapporti tra le due nazioni rimangono tesi e senza segnali di disimpegno.

Il fragile equilibrio in Medio Oriente torna a incrinarsi dopo il fallimento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, andati in scena a Islamabad e conclusi senza alcun accordo. La delegazione americana, guidata dal vicepresidente JD Vance, ha lasciato il Pakistan con toni duri, parlando apertamente di un’occasione mancata. “Era l’ultima offerta, non si sono impegnati sul nucleare”, hanno fatto sapere fonti statunitensi, lasciando intendere che lo spazio per ulteriori trattative sia ormai ridotto al minimo. La replica di Teheran non si è fatta attendere ed è stata altrettanto netta. “Richieste irragionevoli”, hanno dichiarato le autorità iraniane, respingendo le condizioni avanzate da Washington.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Mentre Trump da un ultimatum all’Iran sullo stretto di Hormuz, i Pasdaran minacciano la chiusura totaleRischio di un’ulteriore escalation della guerra, dopo l’ultimatum di Trump all’Iran: “Apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali nucleari”. Leggi anche: Iran, Trump minaccia ma apre ai negoziati: la doppia strategia sullo Stretto di Hormuz Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz