Domenico Caliendo accertamenti sul video che ha ripreso l'arrivo del cuore e l'apertura del box

La Procura di Napoli ha disposto un accertamento tecnico non ripetibile su un video presente nel cellulare di un operatore sanitario. Il filmato mostra l’arrivo del cuore e l’apertura del box. L’intervento seguirà nelle prossime settimane e riguarda esclusivamente l’analisi di tale materiale. La decisione si inserisce nelle indagini in corso, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Sul video, contenuto nel cellulare di un operatore sanitario, la Procura di Napoli ha disposto un accertamento tecnico non ripetibile, che verrà eseguito nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it Morte di Domenico, l’espianto avviato 12 minuti prima dell’arrivo del nuovo cuore: l’orario delle cartelle clinicheDalle cartelle cliniche mostrate da "Lo Stato delle Cose" si evince che le procedure per l'espianto del cuore di Domenico Caliendo sono cominciate... L’analisi del disastro comunicativo dell’ospedale Monaldi sul caso di Domenico CaliendoErrori e silenzi nella gestione della crisi: l’Azienda dei Colli perde il controllo della narrazione. Argomenti più discussi: Storie italiane 2025/26 - La morte di Domenico Caliendo, le indagini continuano - 08/04/2026 - Video; Domenico Caliendo, Fico avverte: Arriveremo alla verità, non ci saranno sconti; Morte di Domenico Caliendo, spuntano nuovi video e foto acquisiti dalla procura; Morte di Domenico Caliendo: sequestrato un nuovo cellulare. Le parole di Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo: "Ho presentato un'istanza al gip con la quale ho chiesto che all'incidente probatorio del prossimo 28 aprile fissato al policlinico di Bari sia presente anche il cuore malato di - facebook.com facebook #domenico caliendo, l' #avvocato: «Ho toccato poteri forti e vogliono zittirmi» x.com