Stefano Cantino è stato nominato nuovo co-CEO di Dolce&Gabbana, affiancando Alfonso Dolce alla guida del gruppo. Cantino, che in passato è stato al vertice di Gucci, assumerà questa posizione nel quadro della direzione aziendale del marchio, fondato nel 1985 da Domenico Dolce e Stefano Gabbana. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal gruppo, che continuerà a essere guidato dai membri storici.

Stefano Cantino è stato nominato co-Ceo di Dolce&Gabbana. Il manager affiancherà Alfonso Dolce, presidente e amministratore delegato, alla guida del gruppo fondato nel 1985 da Domenico Dolce e Stefano Gabbana. L’ingresso di Cantino arriva pochi giorni dopo l’uscita di scena di Stefano Gabbana dalla presidenza, pur mantenendo il suo ruolo creativo e la sua quota nella società. La coincidenza temporale rafforza l’idea di una fase di riassetto della governance nella maison di moda. Chi è Stefano Cantino. Di seguito le info fondamentali per capire chi è Stefano Cantino. Torinese, 58 anni, laureato in Scienze Politiche all’Università di Torino, Cantino porta con sé un lungo percorso nelle grandi maison del lusso internazionale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dolce&Gabbana, Stefano Cantino nuovo co-CEO: chi è l’ex numero uno di Gucci

Chi è Stefano Cantino nuovo Ceo di Dolce e Gabbana dopo le esperienze in Prada, Louis Vuitton e GucciStefano Cantino Ceo di Dolce e Gabbana: chi è il 58enne torinese che vive tra Milano e Parigi alla guida dell'azienda dopo l'addio di Stefano Gabbana.

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