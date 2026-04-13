Dodicenne risucchiato nella vasca Tra gli indagati l’ad dell’albergo Lettera ai genitori | Siamo sconvolti

Un ragazzino di dodici anni è stato coinvolto in un incidente in una vasca presso un albergo, portando all'apertura di un'inchiesta. Tra gli indagati figura l'amministratore delegato della struttura ricettiva. La famiglia del ragazzo ha scritto ai genitori, esprimendo il proprio sconforto. Le autorità stanno accertando le responsabilità e raccogliendo le testimonianze relative all'accaduto.

"Siamo devastati dal dolore per quel che è successo a Matteo". In una lettera, inviata subito dopo l’incidente – avvenuto il giorno di Pasqua – lo staff dell’hotel Duca del Montefeltro di Pennabilli aveva chiesto scusa alla famiglia di Matteo Brandimarti, il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio della struttura. Il ragazzino, che si trovava in vacanza nell’albergo insieme ai genitori e agli zii, è morto dopo 4 giorni di agonia all’ospedale ’Infermi’ di Rimini. Oggi verrà effettuata l’autopsia sul corpo di Matteo. Autopsia disposta dal sostituto procuratore Alessia Mussi, che coordina le indagini condotte dai carabinieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dodicenne risucchiato nella vasca. Tra gli indagati l’ad dell’albergo. Lettera ai genitori: "Siamo sconvolti" Tre indagati per omicidio colposo per la morte del dodicenne risucchiato da un bocchettoni di una vasca idromassaggioSarà l’autopsia, fissata per lunedì pomeriggio, a chiarire in modo definitivo le cause della morte di Matteo Brandimarti, il ragazzo di 12 anni... È morto il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel: i genitori decidono di donare gli organiHa lottato per quattro giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini.